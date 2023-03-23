北美洲西岸瀕臨滅絕的「南方居留型虎鯨」（Southern Resident Killer Whales）群被外媒形容為非常「古怪」，牠們不像其他虎鯨群那樣悠遊全世界，只食用魚，不吃海獅等哺乳類，另外，不論保育人員如何復育，牠們仍瀕臨絕種，過去50年來只增加2隻。最新研究發現，這群殺人鯨群數量無法增加的關鍵可能在於近親繁殖。

北美洲「南方居留型虎鯨」群復育工作不順，研究發現，牠們數量持續下降的原因在於近親繁殖。

■南方居留型虎鯨「很怪」 數量銳減 50年來只增加2隻

綜合英國《新科學家》（New Scientist）期刊、美聯社報導，《新科學家》將棲息在美國西岸華盛頓州以北至加拿大卑詩省（British Columbia）之間海域的「南方居留型虎鯨」描述為「古怪」，原因之一在於牠們不像其他虎鯨群那樣遷徙全世界，牠們也只吃魚，不像其他同種獵捕海獅等哺乳類。

最令科學家不解的是，不像其他虎鯨群復育有成，「南方居留型虎鯨」數量持續遞減。1970年代，商業捕撈及海水汙染導致全球虎鯨數量下滑，但隨著棲地保護、禁止捕撈等保育措施實施，其他虎鯨群數量都已逐年增加，唯獨「南方居留型虎鯨」數量下滑。

例如與「南方居留型虎鯨」棲地重疊、生活在加拿大溫哥華島以北海域的「北方居留型」（northern residents）虎鯨，在保育行動之下，從1974年的122隻上升至2018年的逾300隻，這群虎鯨同樣只吃魚，不獵捕海獅等哺乳類。

相較之下，南方居留型虎鯨群1974年有71隻，1996年最多時有97隻，如今只剩下73隻，換句話說，近50年來總量只增加2隻。「南方居留型虎鯨」群一共由J、K、L三個不同家族組成。

北美洲「南方居留型虎鯨」群復育工作不順，研究發現，牠們數量持續下降的原因在於近親繁殖。圖為「南方居留型虎鯨」親子檔J50及J16。（資料照／美聯社）

■復育不成原因：近親繁殖

20日刊載在《自然生態學與進化》（Nature Ecology & Evolution）期刊的文章指出，「南方居留型虎鯨」數量無法恢復，主要原因可能在於近親繁殖，導致雌虎鯨在達到生育巔峰前就死亡，由於雌虎鯨壽命不夠長，無法確保鯨群茁壯。一般雌虎鯨約到20歲才會達生育巔峰。

帶領這項研究的美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）遺傳學家卡多斯（Marty Kardos）形容南方居留型虎鯨是少數例外，他與團隊為100隻現存、已死亡的南方居留型虎鯨進行基因定序，以了解這個族群的遺傳多樣性，基因組愈相近就代表近親繁殖的程度愈高。

北美洲「南方居留型虎鯨」群復育工作不順，研究發現，牠們數量持續下降的原因在於近親繁殖。

團隊與另外50隻其他虎鯨群的基因組比較後發現，「南方居留型虎鯨」的遺傳多樣性最低，近親繁殖程度最高。團隊也檢視虎鯨基因組與壽命的關聯，發現近親繁殖的動物壽命較短，他們推測，南方居留型雌虎鯨在達到20歲的生育巔峰前就死亡，由於雌虎鯨壽命不夠長，無法確保鯨群茁壯。

不過這不代表南方居留型虎鯨群註定滅亡，研究共同撰寫人美國國家海洋暨大氣總署遺傳學家帕森絲（Kim Parsons）表示，並不是近親繁殖本身導致虎鯨壽命較短，而是因為近親繁殖，導致牠們更容易因為疾病、環境因素死亡，因此現在的保育重點應該是持續保護牠們的棲息環境。