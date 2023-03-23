網紅Joeman堪稱是近期的話題人物，先前因聯名食品挨批CP值低，引發「割韭菜」風波，近日推出房地產線上課程，吸引不少人搶購，短短幾天銷售額就將近千萬，這也讓業內人士感嘆，「九妹真的是打敗很多地產專家，這年頭，流量就是一切。」

Joeman與《35線上賞屋》的Ted合作推出課程，從線上看屋、收集資料、約房仲現場看屋、看屋的細節、破解話術，到真正開始斡旋議價，甚至風水、結構問題等大小細節都會找專家來分享，傳授技巧給學員，讓他們能學會如何買房，課程售價1萬2800元，早鳥價為3980元，引起話題。

對此，高源不動產估價事務所估價師陳碧源在個人臉書上發文感嘆，「九妹真的是打敗很多地產專家，這年頭，流量就是一切。」話鋒一轉，陳碧源認為買房沒有秘技，最重要的還是經驗。

陳碧源也以過去曾幫家人買過4間房的經驗，列出7點要注意的事項，包括「廣積糧」、「高築牆」、「莫強求」、「勤拂拭」、「快狠準」、「莫算盡」及「覓專家」等要點。

陳碧源認為，買房最重要的還是要有足夠的現金，築牆則是要墊高自己的償債能力，「真的要算貸款能力及還款能力，就是可貸款金額上限及每月可還本息上限。」

此外，莫強求與勤拂拭，則是提醒民眾買房子很看緣份，要隨緣但也不能強求；勤拂拭則是多看房，多看網站房訊等，才有感覺和機會，陳碧源說：「這樣才知道自己喜歡和適合什麼樣的房子，比較中容易中樂透，看到中意合緣的房子。」

陳碧源也提到，買房要快狠準，畢竟好的房子可遇不可求。至於莫算盡則是提醒，「不動產市場上，常常機關算盡太聰明，反而買不到房子。有時裝笨一點，吃虧就是佔便宜，貴一點無妨，通常這樣才買得到房子。」

最後，陳碧源認為，訂價、議價過程及簽約過程，任何程序都是高度專業，也不是幾千元或上萬元課程就可以搞懂的，「直接找問自己認識或信賴的專家，比自己似懂非懂而研判錯誤，強得多了。」