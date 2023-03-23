數位部提供

數位發展部今（23）日表示，關於近日外傳全民共享普發現金6 000元「登記入帳」登錄資料無人維護會被賣等語，均為臆測與謠言。登記系統設計有嚴密的資料保護機制，且在全民共享普發現金專案執行結束後一個月（預計在113年2月底前） ，本次專案蒐集到的相關個人資料即會刪除，絕不保存。

數位部說明，本次上網登記之資料僅限於本次發放資料檢核使用，且數位部設計有嚴密的資料保護機制，包括資料傳輸全程加密、使用資料必須獲得授權並留下可追蹤之紀錄、資料存放以加密方式儲存等，確保民眾的資料受到嚴密保護不外洩。

數位部指出，全民共享普發現金6 000元請民眾提供身分證字號及健保卡號，並非第一次搭配健保卡卡號協助辨識身分，像是1922疫苗預約平台，疫苗施打登記就是以身分證字號加上健保卡號做為預約登入；使用手機申報綜合所得稅，也有使用身分證字號加上健保卡號搭配手機號碼做為身分確認登入，「孩童防疫家庭補貼」也是與這次普發6000專案相同，都要輸入身分證字號與健保卡號。

數位部說，如同辦電信門號要帶雙證件，雙卡號驗證是保護民眾申領6 000元權益，防止有心人士偽冒他人證件號碼而盜領款項。登記入帳官網會檢核民眾輸入之健保卡號與身分證字號是否一致，若兩個證件號碼非屬同一人，6000官網會拒絕將資料登載。

數位部嚴正譴責有心人士惡意謠言，也再次強調一定嚴密管理與保護本專案所蒐集個資，事後刪除，絕不保存，不做其他用途。