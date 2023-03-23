竹南鎮君毅中學重要傳統打莒拳活動，23日下午登場。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮君毅中學重要傳統打莒拳活動，23日下午登場。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學從1974年開始舉辦莒拳道比賽，40多年來從未間斷，是每個君毅中學學生所必條的課目之一，校方藉此培養學生們團隊精神與健體修心的重要途徑，已成為君毅中學全人教育中不可或缺的一環，更是所有君毅人的共同回憶，23日下午，全校國7的同學齊聚操場打莒拳，場面熱鬧又有趣。

今年參賽國7的學生近300人，校方特別邀請前空手道國手育達科技大學休閒運動管理系主任陳淑貞擔任專業指導講評。

學務主任林玉騏表示，君毅幸福工程2.0以心腦科學為基礎，著重於運動健身、健腦，希望學生們能維持穩定的情緒提升學習效果。君毅中學還推動SH150活動，透過路跑、健走、各式球類、體育競賽等方式，鼓勵學生每週運動150分鐘以上，培養良好的運動習慣，達到身心靈平衡。

校長林慶旺表示，君毅中學的學生們不僅能夠學習到知識，更能夠透過莒拳道比賽、SH150活動等活動，培養出健康、自信、樂觀、上進的性格特質。我們相信，這些訓練將伴隨著他們一生，成為他們前進路上不可或缺的力量，未來將邀請校友一起回來重溫舊夢。