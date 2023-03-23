全國原住民族運動會將在24日臺北花博爭豔館盛大開幕，其中除了我國各縣市代表隊外，更邀請到「紐西蘭毛利代表隊」跨海來台競技，參加自3月24日至27日「112年全國原住民族運動會」。

全國原住民族運動會將在24日臺北花博爭豔館盛大開幕，其中除了我國各縣市代表隊外，更邀請到「紐西蘭毛利代表隊」跨海來台競技。（原民會提供／林良齊台北傳真）

原民會主委夷將‧拔路兒表示，這是紐西蘭首度派團參與，並且由大會安排將於開幕式展演毛利族傳統樂舞（Kapa haka），展現對臺灣這塊土地及人民的敬意。

全國原住民族運動會將在24日臺北花博爭豔館盛大開幕，其中除了我國各縣市代表隊外，更邀請到「紐西蘭毛利代表隊」跨海來台競技。（原民會提供／林良齊台北傳真）

本次紐西蘭毛利代表隊共計有37人，為使代表隊成員熟悉傳統鋸木、傳統狩獵、傳統射箭、競舟及傳統樂舞等5項原住民傳統競技賽事。今年紐西蘭毛利代表隊可以說是來勢洶洶，傳統鋸木部分他們只訓練了1天，就以19多分鐘的成績完成鋸木。

全國原住民族運動會將在24日臺北花博爭豔館盛大開幕，其中除了我國各縣市代表隊外，更邀請到「紐西蘭毛利代表隊」跨海來台競技。（原民會提供／林良齊台北傳真）

原民會表示，紐西蘭毛利代表隊參與本屆全原運賽事，不只可以充分體驗臺灣原住民族傳統競技的魅力，提高台灣全原運的國際能見度，更希望藉此擴大作為南島語族起源地的臺灣與各南島民族國家間的文化交流。