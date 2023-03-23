綜藝大哥張菲（菲哥）今（4日）出席沈文程「國際沈文程日 五月十三彼下暗」演唱會記者會，為老友站台加挺，展現十足義氣；張菲久未與媒體見面，現場媒體搶著拍照閃光不斷，菲哥不僅外貌沒什麼改變，昔日幽默談吐依舊，一出場看到攝影記者們不斷高喊「這邊」要求他看鏡頭，菲哥開玩笑「現在的記者好像比較兇悍」，隨後謙虛表示：「今天真難得參與一位巨星，來到現場沾他一點光。」有沒有機會擔任演唱會嘉賓，張菲不改幽默說，我今天來已經無酬了耶！還是婉拒邀約？張菲又說，也不是啦，之後看老闆（主辦單位）可以慢慢談。

張菲2018年主持的《綜藝菲常讚》停播後就引退至今，難得現身為老朋友站台，張菲全場妙語如珠，笑說：「我平常很少在電視面前出現，都是告別式才會現身螢光幕，今天出來告訴大家我還活著。」問到已經退出歌壇的弟弟費玉清近況如何？張菲僅表示：「很好，他都很好。」追問有沒有主持新節目意願？張菲低調表示：「我們那個時代的菜很貴，開節目沒有那麼簡單。」未明確回覆。

張菲（左）今現身力挺好友沈文程。（粘耿豪攝）

張菲今天出席活動力挺好友十分開心，2人好交情從受訪時就看得出來，張菲一邊回覆媒體問題、後面則單手摟著沈文程的腰：「他（沈文程）40年來的這個精華版要做一次完整的個人演唱，所以這個（演唱會）對他個人來說，是很重要的一件事情，他的歌對我們整個台灣的親友來說，一首歌就代表了一段時間的歷史，所以相當值得一看、而且他的歌喉寶刀不老。」