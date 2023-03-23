南桃園驚傳有東非狒狒逃竄，起初懷疑是由六福村內逃脫，但六福村澄清園區內未有狒狒脫逃。農委會林務局表示，經屏科大野生動物保育研究所副教授蘇秀慧依照片初步判定為「豚尾狒狒」，但具體物種判定要等抓到後再由專家鑑定。

桃園市平鎮區今傳有在逃狒狒出沒中，許多人質疑是鄰近的六福村有狒狒脫逃，但經六福村園區清點後未有狒狒脫逃。桃園市動保處也指出，雖然桃園有人登記飼養狒狒，但未有豚尾狒狒的物種登記，現階段仍須待釐清該物種，假如屬保育類就會依「動保法」處辦。

林務局表示，依據「野保法」規定狒狒屬保育類野生動物，該法第18條規定，保育類野生動物基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可者，始得持有、飼養及繁殖，一般人無法飼養保育類狒狒。

林務局指出，依「野保法」第37條規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，違者可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

根據林務局統計，國內登記飼養的狒狒計178隻，其中六福村擁有150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒和5隻東非狒狒；台北巿立動物園擁有10隻東非狒狒，而高雄壽山動物園則有4隻長鬃狒狒和1隻阿拉伯狒狒。