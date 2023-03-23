花蓮門諾醫院長照整合服務及人才培育中心「年華大樓」，今天正式上樑，預計下半年完工啟用。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

藝人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，將母親留給他的北投老屋賣掉，售出款項捐給院方興建長照整合服務及人才培育中心「年華大樓」，工程2020年7月動工，歷經2年多的疫情干擾，今天終於正式上樑，預計今年下半年完工啟用。

門諾醫院多年前規畫在吉安鄉興建長照整合服務及人才培育中心，長期投入醫院公益的李宗盛得知後，捐售北投老家，登高一呼募足2億元經費興建，並其父親李仲年、母親潘雪華兩人名字中各取一字，命名為「年華大樓」，紀念他對父母的愛。

「年華大樓」工程於2020年7月動工，李宗盛當時還帶著高齡96歲的母親出席見證動土典禮，如今2年多過去，大樓挺過疫情逐漸成形，今在門諾會醫療財團法人董事黃信德、吳政義、李紫陽、執行長張文信等人下正式上樑。

代表李宗盛出席上樑典禮的特助賈漢生表示，李宗盛雖無法親自參與，仍持續關心大樓的興建事宜，2年來多次與建築師及醫院團隊到現場會勘，將母親給他的感動與啟發，擴展為對東部長者的關懷，在貢獻一己之力同時，更感謝社會上也因有這麼多樂意付出的人，才能讓這份愛不斷延續，持續轉動。

張文信除代表機構感謝建築團隊、營造團隊及門諾同仁的付出與辛勞，也再次向李宗盛表達最深的謝意，他說，年華大樓的興建不僅延續李宗盛對父母的愛，也因為他開啟了這條路，才能讓源源不絕的愛不斷湧入，讓東部偏鄉長者能夠得到更妥適的照顧與關懷，也讓大樓成為最美的愛的見證。

張文信說，年華大樓不僅外觀設計別具特色，內部將結合智慧長照與科技的運用，讓長者能獲得充滿溫度又兼具科技化的服務，大樓共計4層樓，規畫1、2樓為日照中心，可容納60位長者，3樓為長者復健中心，4樓則為長照人才培訓教室，預計今年下半年可完工啟用。