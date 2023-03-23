2014年爆發太陽花學運，監察院23日認為民眾遭警察機關以逾越比例原則之暴力手段執行驅離，糾正行政院、內政部、警政署、北市警局、台北地檢等機關。對此，行政院發言人羅秉成23日回應，9年前發生的事件可說是「民主恥辱」，必須深刻警惕；對於監院提出糾正案，行政院會虛心受教、務實檢討改善。

羅秉成指出，太陽花學運發生在9年前，學生為抗議服貿發起運動，3月18日佔領立法院、3月24日佔領行政院，而在事件9周年前夕，監察院對行政院等單位針對警方執法不當提出糾正案，對比台灣近年來在民主自由人權的傲人成績，「9年前發生的事件可以說是民主恥辱。」

羅秉成表示，大家要深刻警惕，民主人權得來不易、失去容易，如何強化警方在執法過程中的人權教育與意識無比重要。他說，警察是人民保母，要保護人民生命、身體、財產等，維護社會秩序，很重要的任務就是保護人民基本權利的行使，而集會自由是最基本的基本權利，警察應該要維護進行集會遊行的民眾。

羅秉成提到，監察院有指出當時執法過程中的一些缺失，甚至有若干案件被法院判決國賠成立，意即警察執法過程有權力濫用、執法不當及違反比例原則的情形。任何有公權力的公務員，都該服從憲法保障人權，所有執法都該符合比例原則，不能過當。

羅秉成說，監察院對行政院糾正，特別指出加強警察相關執勤法治與素養提升，和執勤情緒管理及調適訓練，辦理警察執勤應對態度技巧課程，使用網路平台發言用語的妥適等教育宣導。此外，在特殊緊急情況下，更應重視勤前教育，避免警察在缺乏勤前教育及適當勤務部署下，因多日執勤身心疲憊導致情緒失控，進而辱罵及毆打群眾。對監院糾正報告指出缺失不足，行政院虛心受教，會務實檢討改善。