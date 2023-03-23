國民黨主席朱立倫昨（22）日在中常會宣布，2024總統大選人選將透過「徵召」方式，此舉被視為是要為新北市長侯友宜解套，而一份最新民調顯示，新北市民有超過4成支持侯參選總統。
朱立倫今早被問到徵召是否是在幫侯友宜解套時，他強調身為黨主席，幫主要候選人解套、排除任何障礙和減少爭議，就是自己努力的目標，「我們會持續這樣做」，他並稱國民黨一定會徵召最能勝選的候選人為民眾打拚，「誰能夠勝選為民眾拚好日子，我們就徵召這位最強、最好的候選人」。
而《TVBS》今公布最新民調，針對侯友宜參加2024總統大選的相關議題，在新北市民中，有44%表達支持、僅28％不支持，有28%沒意見。
該調查是TVBS民意調查中心於112年3月16日至21日晚間18：30至22：30進行的調查，共接觸1009位20歲以上新北市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 ~ 3.5個百分點以內。
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