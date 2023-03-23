台南文化中心立體停車場灌漿 鷹架倒塌壓傷女工

台南市文化中心目前正在施做立體停車場灌漿工程，下午2點13分傳出一名42歲的鄭姓女工人遭倒塌的鷹架壓住，台南市消防局出動12車29人到場馳援，警消一到場，火速於2點31分將女子救出，女員工目前意識清醒，嘴角滲血，目前已送成大醫院。
台南市消防局指出，第一時間抵達發現女員工被壓在倒塌的鷹架底下，狀況危急，臉部更已布滿泥漿，堵住呼吸的話，一旦造成缺氧，4分鐘可能造成窒息，所幸救災同仁緊急排除障礙物，迅速將人救出。
台南市文化中心目前正在施做立體停車場灌漿工程，下午2點13分傳出一名42歲的鄭姓女工人遭倒塌的鷹架壓住，台南市消防局出動12車29人到場馳援，警消一到場，火速於2點31分將女子救出，女員工目前意識清醒，嘴角滲血，目前已送成大醫院。
台南市消防局指出，第一時間抵達發現女員工被壓在倒塌的鷹架底下，狀況危急，臉部更已布滿泥漿，堵住呼吸的話，一旦造成缺氧，4分鐘可能造成窒息，所幸救災同仁緊急排除障礙物，迅速將人救出。
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