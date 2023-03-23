26歲法國女星娜迪雅特列什科維奇（Nadia Tereszkiewicz）近日頻在電影中露臉，且合作的都是重量級導演，眼睛清亮有神加上性感厚唇，搭配突出的演技表現，讓她星運扶搖直上，更被法國電影協會也將她列為2023年最受矚目的十大新星之一。娜迪雅在《正年輕》中飾演一個對於表演有相當天賦的富家女，深受老師的喜愛前途不可限量，但是卻愛上了一個個性不羈的浪蕩男同學，電影一開場就讓觀眾差點掉下眼珠。

從4歲開始就在學習跳舞的娜迪雅一路跳到18歲，原本以為自己將以跳舞為個人生涯職業，後來又讀了文學系之後希望自己成為法文老師，結果沒想到在結合了文學與身體藝術的劇場表演最終啟發了她的熱情，也讓她瞬間愛上了電影。她在訪問時說道：「電影中很重要的一環，也是這份工作最讓人興奮的地方：你有這些台詞、這個形塑的世界還有這個身體，透過這些讓你的角色活過來。」而她在《正年輕》中的演出，正好應對自己執著表演藝術的熱情與嚮往。

娜迪雅特列什科維奇與《正年輕》導演華薇莉泰德奇（Valeria Tedeschi）因片結緣，在《迷夜拼圖》中譜出一段忘年女女戀，讓華薇莉對娜迪雅印象深刻：「其實我很少會討論其他演員，但是我忍不住跟導演說『娜迪雅是個非常獨特的演員』。」而華薇莉也對娜迪雅認真付出的過程特別敬佩，「在演出這部電影時，她很努力地看影片、看紀錄片、讀劇本、和我還有其他演員一起排演。但是突然有一天她似乎想通了一些事情，於是她不那麼掌控所有的細節，她的演出就開始行雲流水了起來，最後創作出來的那個角色讓我非常驚艷！」

《BPM》導演羅賓康皮洛（Robin Campillo），與她合作新片《Red Island》，也是娜迪雅第一次演出母親的角色；以及歐容的新片《The Crime is Mine》由她擔綱女主角；同時也演出女導演史黛芬妮迪朱斯托（Stephanie Di Giusto）的電影《La Rosalie》。除了這些合作過的導演之外，她說：「我非常想要和拍攝《邂逅在六號車廂》的尤侯郭斯曼寧合作，還有艾莉絲羅爾瓦雀，她簡直天才，當然如果是在美國的話，我會非常想跟葛莉塔潔薇合作！」

《正年輕》將於4月14日在台上映。