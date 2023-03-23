指揮中心3月6日起推出「疫苗加一，解封安心」催打活動成效不彰，至今僅有32.2萬人次接種。指揮中心表示，從今日新增的確診死亡40例進一步分析，有20人從未打疫苗，根據過往統計，沒接種疫苗染疫後的死亡率約為接種3劑疫苗的18.5倍，呼籲國人踴躍接種以提升保護力。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥指出，今新增的確診死亡個案共40名，其中有20人從未接種疫苗，另有2人僅接種1劑、4人打2劑，也就是說多數死者都未打滿3劑疫苗。如以目前國內各劑次接種率進一步交叉比對，可得知從未打疫苗的人染疫死亡率是打滿3劑疫苗族群的18.5倍，顯示接種疫苗可有效提升保護力。

對於「疫苗加一，解封安心」催種活動推出後成效不理想，指揮官王必勝表示，過去就知道當疫情趨緩民眾接種意願就會低，因此推動接種實在困難，不過目前也有看到活動期間有2萬5千人前來接種，這些人過去從未接種疫苗，仍算是較為欣慰之處。

王必勝也透露，五月BNT官方將前來與我洽談疫苗採購相關事宜，雙方預計會針對上海復星代理權、國內施打情形、BNT次世代疫苗疑慮，以及癌症疫苗等議題進行討論，至於是否會再買BNT疫苗？則還要觀察後續疫苗庫存情形。

另外，關於單株抗體藥物擴大適應對象討論，王必勝則說，目前已敲定在30日召開專家會議討論，屆時應會有具體措施出爐。