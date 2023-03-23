桃園市鬧區昨（22）驚傳墜樓命案，死者掉下後「屍首分離」，僅剩軀幹且上半身赤裸，下半身穿牛仔褲，頭顱噴飛到10多公尺外對街的KTV旁；一名女網友昨晚在與男友講電話談情時，男友突然興奮地和她分享頭顱「無碼照」，她點開訊息一看照片崩潰發抖，氣到整晚不再跟男友說話。

該女網友在Dcard發文，她昨晚（22）與男友久違講電話聊天時，男友突然提到發生在桃園市區的墜樓案，當時遺體「屍首分離」頭顱噴到對街KTV旁，她當下說不知道此事，男友馬上傳給她事件的「照片＋影片」，她當下點開訊息馬上看到映入眼簾的頭顱照，當下嚇到手斗，滿腦想著「X小啊」。

原PO當下看到照片問男友是真人嗎，對方回答是，她馬上回應「你傳之前不會評估一下我會不會怕嗎」，男友連忙道歉說不知道她會不喜歡，她後來就掛掉電話，男友還馬上傳訊息說「北鼻哇愛哩」，她回應「我真的很不開心，你先不要跟我說話」，對方才說「好，我知道了」。

原PO發文稱「男友傳無碼照給我」；其他網友留言「先溝通以後別再這樣了 然後原諒他，請他陪你去廟裡走走收驚」、「好像小孩子，感覺就是故意嚇你，或是他自己喜歡看恐怖的以為你也喜歡」、「正常男友：高清無碼弟弟照，妳的男友：高清無碼斷頭照」、「我女友傳這種影片我直接分手了」。

一名女網友昨晚在與男友講電話時，男友突然興奮地和她分享頭顱「無碼照」，她點開訊息一看照片崩潰發抖，氣到整晚不再跟男友說話。（翻攝自Dcard）