職棒樂天桃猿啦啦隊女神林襄，憑藉清純甜美的臉蛋及魔鬼身材，在IG上累積162萬人追蹤，日前球隊到日本石垣島打亞洲門戶交流戰時，林襄也一同飛往日本替球隊應援，吸引許多日本媒體及球迷紛紛到現場搶拍，近日她在社群上曬出自己在石垣島的應援照，再度讓粉絲暴動。

林襄昨（22）日在個人IG上貼出了一系列在石垣島交流戰的應援照，當中可見拍攝者捕捉林襄認真跳舞時的模樣，臉上的招牌笑容加上正好灑落在林襄身上的陽光，讓她女神氣場全開，文案中林襄寫下：「有幸被照亮，也想成為你們的光」。

照片曝光後，大批粉絲前來朝聖並留言：「妳的用心努力，這道幸福的光，一定會讓所有人看見的」、「繼續散播歡樂散播愛」、「每一張都好喜歡」、「美的過分了吧！」、「第六張整個水到不行！」、「真的像是一道女神光灑下來」、「太美了！閃閃發光」。

然而，樂天女孩Rakuten Girls舉行開訓記者會，正式宣布新賽季將加入7名新成員，以及「韓國啦啦隊女神」李多慧，對此，對內人氣最高的林襄在被問及「是否擔心人氣王的位置被取代」，她則大方回應：「其實從以前就有追蹤李多慧，知道她長相佳、人氣旺，舞技又好，很開心能跟她當同事，一起努力」雖李多慧4月14日首次登場林襄正好不在，但許多粉絲仍相當期待兩位女神合體應援。