4名司法院大法官因任期將屆滿卸任，總統蔡英文總統將提名4位新任大法官，大法官審薦小組日前發函中華民國檢察官協會舉薦，檢協會23日召開理監事會議，但未達成決議，將留待有共識後再向總統府回覆。另法務部也尚未提出推薦人選。

法務部表示，大法官身為憲法守護者，責任重大，必須具備崇高品操、憲政素養及專業學能等，法務部及所屬人才濟濟，刻正審慎考量，從中推出優秀適任的大法官推薦人選。

現任大法官15人中，4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，2023年9月30日任期屆滿，總統府日前發函審、檢、學、辯相關單位，請求推薦人選，也發函中華民國檢察官協會推薦。

司法院發函各級法院推薦人選，最高法院已提女法官兼審判長蔡彩貞、女書記官長林恆吉，不過檢察體系目前靜悄悄。

檢協會理監事日前蒐集資料，23日開會討論數名推薦合適人選，但與會理監事有人提議討論範圍應包括所有符合資格者，因此考慮再開會討論。