我與宏都拉斯近82年邦誼走入最後階段，宏都拉斯總統府秘書長帕斯托22日證實，外交部長雷伊納依照總統卡蕬楚指示，當天率團出訪中國大陸，將和大陸外交部長秦剛會面。外交部表示，針對宏都拉斯堅持派遣外長赴中國大陸洽商建交，嚴重傷害我政府與人民感情的舉措，我政府決定立即召回駐宏大使，以表達我方強烈不滿。

西班牙語《艾菲社》22日引述外交消息指出，雷伊納（Enrique Reina）22日啟程前往中國，進一步著手與中國建交事宜，而同行者包括宏都拉斯國會議員歐藤夏（Hortensia Zelaya）及卡洛斯（Carlos Zelaya），他們分別是卡蕬楚（Xiomara Castro）女兒和小舅子。

對此外交部表示，我國政府自從宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就任以來，即在能力範圍內積極與宏國政府洽商雙邊合作，展現我方協助宏國發展的最大善意，復於卡蕬楚14日推文指示宏國外長推動與中國發展官方關係以來，我方仍持續與宏方就維繫兩國邦交進行溝通，並一再提醒宏國政府輕信中國大陸建交承諾的風險。

然而針對宏都拉斯政府罔顧兩國超過80年的傳統邦誼，漠視我長年援助宏國的合作成果與協助解決宏國問題的善意，堅持派遣外長赴中國大陸洽商建交，嚴重傷害我政府與人民感情的舉措，我政府決定立即召回駐宏大使，以表達我方強烈不滿。