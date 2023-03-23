全民共享普發現金6000元昨日開放網路登記，外界關注發放時程，行政院長陳建仁23日於行政院會表示，若立法院明日三讀通過特別預算，屬首批登記入帳、直接發放的弱勢族群，以及偏鄉造冊發放的民眾，最快4月6日就能領到現金6000元。

行政院代理發言人羅秉成轉述，陳建仁表示，現已開放民眾上線辦理預先登記，到本周日、26日前，可先依身分證或居留證號尾號分流，下周一、27日起開放全民全登記。目前官網運作穩定，民眾使用流暢。

陳建仁表示，立法院預計明天進行特別預算案表決和三讀，若審議通過，再經總統公告，預計3月27日即可生效。在普發現金方面，三類人包括弱勢族群直接入帳、偏鄉造冊發放，以及首批完成登記入帳民眾，最快4月6日能獲得6000元現金。

陳建仁說，目前看到各家銀行、商店順勢推動加碼活動，政府表示樂見，並鼓勵各行各業搭配普發現金，推出各種刺激消費活動，促進疫後經濟振興。