美國佛羅里達州預料將擴大一道具爭議性的法令，禁止學校各年級講授性傾向和性別認同。這道法令受到共和黨籍州長迪尚特擁護，外界普遍預料他將角逐白宮寶座。

綜合路透社與法新社報導，迪尚特（Ron DeSantis）去年簽署一項共和黨支持的措施，禁止幼兒園到小學3年級在課堂上談論性傾向與性別認同，批評人士譴責這項被稱之為「不說同性戀」（Don't Say Gay）的法案。

如今佛州教育局的新提案，將禁令涵蓋範圍擴大至12年級；此案不需立法通過即可生效。

隨著2024年共和黨總統候選人提名之爭日益升溫，迪尚特近幾個月來針對教育和移民議題端出種種爭議性提案來吸引保守派選民。

這項提案今天馬上招致民主黨人和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）維權人士的批評，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）稱這項提案「大錯特錯」。