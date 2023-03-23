桃園市產業發達帶來充足就業機會，預計吸引更多人口流入，為防範未來居住市場供需失衡，桃園市長張善政今出席桃園市社會住宅及住宅補貼政策未來展望論壇時，針對市內住宅現況提出3大政策改善加強，論壇中張善政也與中國文化大學簽署合作備忘錄，盼透過與學術單位合作，調查居民居住期待與需求，作滾動修正住宅中長期發展政策及興辦社宅的參考。

張善政指出，桃園市人口將近230萬人，普通家戶數約88萬戶，住宅存量約90萬戶，理論上住宅供給面仍能供應現況需求，另房貸負擔率約33％遠低於雙北，全市平均屋齡約27年，也是住宅屋齡最年輕直轄市，從各面向觀察住宅問題較小，但這只是看數據表面，由於桃園是成長中城市，六都中人口增加最快，又是工業第一大城，青年與勞工人數不斷增加，市府要為未來發展超前部署。

張善政表示，許多青年與勞工都將桃園視為未來家園，執政團隊應未雨綢繆，讓社宅、住宅政策有長遠規畫，而他習慣透過數據和客觀意見作政策參考，今也與文大及都市發展與環境教育基金會簽訂合作備忘錄，讓日後推動住宅政策時有所依循，強化政策背後的數據支撐力，並在評估過程納入使用者反饋、規畫未來願景，讓政策執行更完善。

張善政針對住宅現況提出3大政策，第一為「全齡照顧」，社會住宅弱勢戶的租期限制由原先的6年全面延長為12年，其中65歲以上長者更延長最少18年，且社宅優先保障育兒及老中青三代同堂家庭，優先開放10％社會住宅名額提供給育有未成年子女2人以上、申請人與直系親屬三代設籍在同一戶連續滿一年的承租人。

張善政說明，「人人安居」部分，落實先前提出的高齡友善換居政見，65歲以上長者且僅於本市持有1戶自有住宅者，可將原房屋委託給本市包租代管業者，並換居到合適社宅，且社宅將與衛生所和地方醫院合作提供定期進駐或遠距及視訊醫療進行健康評估服務，另為改善消防安全，要求加入社宅包租代管物件，皆須加裝滅火器、警報器、強排熱水器及瓦斯漏氣偵測器並納入補助項目。

最後「宜居桃園」則是社宅採取隨到隨辦強化申請效率，分級租金照顧經濟弱勢者，並於工業區周邊規畫興建社宅，提供勞工合理通勤時間的社宅，另為照顧新住民，只須家庭成員是本國國民即可申請社宅，將新住民納入政策戶資格。同時為照顧社宅居民及周遭鄰里，引進托育、托老、就業發展及弱勢關懷等社區服務資源，提供市民活動中心、運動中心、圖書館等公共空間，並舉辦音樂饗宴、親職講座等社區參與活動。

談及住宅政策未來展望，張善政說，雖興建社宅有預算限制，但品質不受限，會以新理念、工法興建，並引進租賃家具等循環經濟，在綠色建築及淨零碳排上有所貢獻。另市府推動以多元取得方式設置社宅，從土地到蓋房的來源要多元化，將評估榮民之家、公教住宅轉換為社宅可行性，期達4年內興辦社宅1萬戶目標。最後是落實智慧化管理，推動包租代管線上服務，導入智慧收發與門禁和遠端秘書等功能。

張善政提到，除興辦社宅外，市府也希望興建部分「可負擔住宅」，利用都市計畫開發時，尋找適合用地，規畫分散式、中小型規模的可負擔住宅，好處是土地較易取得且造價成本合理，因此房價自然更合理，也讓市民有合理通勤時間、學校、醫院等宜居安老環境。

張善政也承諾，為避免未來社宅「一市兩制」問題，市府將積極向中央爭取承接營運管理國家住宅及都市更新中心所建社宅，並與中央協調社宅制度一致化，包括申請資格、租金、招租作業、弱勢評點、管理機制等事宜，避免因存在部分差異導致市民混淆。

中國文化大學校長王子奇表示，社宅興建與維運過程需持續研究，才能滾動調整出符合社會趨勢與民意的政策，桃市府多次與文大建築及都市設計學系討論建立長期合作。去年初，文大與財團法人都市發展與環境教育基金會成員，針對桃園多項政策展開評估，舉辦公民咖啡館與住戶討論、廣泛問卷調查，分析後提供市府作施政依據，今透過簽訂合作備忘錄，文大將持續為桃園都市發展政策提建言，成為城市發展助力。