46歲影后舒淇身高168公分，多年來她體重一直維持在50公斤，窈窕纖瘦的體態讓人相當羨慕，最近一組她穿知名名牌服飾的美照曝光，可見穿著白色中空禮服，上下齊露，不僅秀出纖腰，一雙修長美腿和沙漏型的曲線女人味十足。今(23日)她發文公開維持身型的方法，雖然不忌食，但運動不可少，有網友用英文回她，「當然那是因為妳沒生過小孩」，她也大方回應了。

舒淇的美照這幾天席捲各大媒體，可能因此引來不少好友私訊問她維持身材的方法，舒淇稍早寫下：「維持身型其實很簡單，能站的時候不坐，能坐的時候不躺，還有保持一顆快樂愉悅的心情，我啥都吃，甜品也吃，適量就好，然後晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好，如果需要熬夜，就正常吃7分飽就好」。

舒淇回應網友留言。（圖／翻攝自sqwhat IG）

舒淇說，自己不節食、不斷食，但會囑咐自己吃進去多少就要消耗多少，每個人找到適合自己的飲食習慣，就可以簡單瘦下來，千萬不要盲目餓肚子，其次她不吃任何油炸食物，若得喝酒就只能喝100c.c.，當然能不喝最好，引來網友回應：「是姐姐你說的那些都太難了...我最大的愛好就是躺著吃炸雞，我還是比較適合去圍觀美麗的你們，我自己放棄美麗」，她回應：「無所謂，開心最重要」。

另有網友說：「這個！還有當然那是因為妳沒生過孩子，這會改變你的身體」，舒淇回說：「我有許多有生孩子的朋友，身材比我還好」，粉絲說：「妳不是無酒不歡的人嗎？」，舒淇酷回：「過去了」，還有人笑說：「油炸的油膩的不吃，就不叫啥都吃啦」，舒淇解釋：「我的意思是，我並不是什麼都不吃...油膩煎炸的特別想吃時也會吃，或朋友請客時都吃...」。

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