強強聯手共打國際盃，在立足美國、成為北美知名茶飲品牌後，雅茗-KY（2726）打造餐飲大平台，今宣布攜手揚秦國際（2755），以旗下品牌「快樂檸檬」與「炸雞大獅」將以台灣美食最強組合進軍美國，搶攻海外餐飲市場。

雅茗-KY董事長吳伯超與揚秦國際董事長卓靖倫在中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳的見證下，共同簽署「美國區域合作戰略備忘錄」。雅茗表示，在備忘錄完成簽署後，將共同商討戰略合作細節，且未來還將有更多樣性的合作方案，一有好消息，即會對外公布。

手搖茶飲與鹽酥雞均為台灣餐飲的代表性產品，也是外國觀光客來台旅遊必吃餐點，更入選美國CNN旅遊團隊精選的「亞洲50大必吃街頭美食」中。貿協董事長黃志芳表示，以台式炸雞著稱的「炸雞大獅」與知名手搖飲「快樂檸檬」雙品牌強強聯手，以台灣美食最強組合共同開拓美國市場，不只揭示國內連鎖餐飲的硬底子，更將展現台灣美食的軟實力。

吳伯超表示，雅茗集團在2015就開始布局美國市場，近年快樂檸檬也已經成為美國茶飲市場的領導品牌之一，平均同店營收成長比（SSSG）都維持10％以上成長的亮麗數字，不論品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。

吳伯超也說，除了茶飲本業外，集團也持續尋求在餐食市場的投資或合盟機會，且旗下「快樂檸檬」在全球已經累積相當多的加盟商，目前已擴展至20國家，插旗200多個城市，全美總店數也超過100家，此次的合作，兩企業在美國市場都將增添新成長引擎，也將啟動未來更多的海內外合作機會，最重要的還是把台灣好的品牌帶到海外，提供全球加盟商更多選擇。

卓靖倫則說，「炸雞大獅」是麥味登的兄弟品牌，總部具有三十多年連鎖餐飲營運經驗，炸雞大獅不僅是台灣第一家取得穆斯林友善餐廳認證的台式炸雞品牌，目前門市更遍及台灣、印尼、馬來西亞及加拿大等地，總店數已超過90餘家。隨著全球疫情趨緩，揚秦擴大海外布局。

對於此次策略聯盟，卓靖倫指出，將借重雅茗-KY在美國發展的成功經驗，透過與手搖飲品牌「快樂檸檬」的合作，將台式炸雞推進美國市場，以台灣最道地的國民美食，攻佔美國群眾的舌尖味蕾，進一步帶動品牌營運新動能。