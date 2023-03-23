IET-KY今天受邀參加法人說明會，會中公布2022年財報，IET-KY 2022年第4季合併營收為2.1億元，季減0.1%，減6.9%，營業毛利為6663萬元，季減7.1%，年減26.3%，單季合併毛利率為31.6%，營業淨利為1873萬元，單季營業淨利率為8.9%，稅後盈餘為3333萬元，季增49.3%，年增26.6%，每股盈餘為0.92元。

IET-KY 2022年合併營收為8.93億元，年增18.39%，營業毛利為3.5億元，年成長32.6%，合併毛利率為39.2%，營業淨利為1.66億元，年增74.9%，稅後淨利為1.58億元，年增80.1%，淨利率17.67%，每股盈餘為4.34元，營收、獲利雙創歷史新高。

IET-KY董事會通過每股擬配發現金股息2元。

以產品別來看，2022年磷化銦(InP)磊晶片銷售佔比達54.08%，其中HBT磊晶片銷售額增加較大，砷化鎵(GaAs)銷售佔比則與前一年度相若，約佔27.79%，以砷化鎵為基板的紅外磊晶產品成長幅度較大。

IET-KY同步與主要客戶研發GaN二次長晶、長波長VCSEL與稀氮化物(Dilute Nitride)磊晶技術。

IET-KY今年前2月合併營收為1.05億元，年減25.36%，高永中董事長表示，今年上半年度受到通膨、銀行利率高升、消費緊縮、美國對半導體產品出口管制緊縮，客戶量產訂單較為保守且庫存消化速度減緩，導致今年前兩個月量產訂單略有延遲的現象。

展望2023，高永中表示，公司未來發展將著重四大發展重點，首先推動5G及6G相關產品並保持供應鏈順暢，且量產及先進產品並重，著眼主流市場商機，並聚焦於MBE 有優勢之產品，以及持續強化MBE軟體硬體能力。

高永中指出，觀察目前各種無線通訊技術及產品多與英特磊目前產品有高度關聯性，公司亦看好相關領域商機，去年受惠於5G通訊科技與物聯網，除硬體構件之外的各產品線，均有顯著成長，公司也將發揮在MBE領域技術領先定位，持續開拓量產產品與國際市場，掌握市場先機。

在國防訂單部分，美國及其同盟國對於銻化鎵需求有望維持增長，公司將增加機台，持續深入與客戶間合作，預期今年仍能維持成長態勢，並有較大幅度的成長空間。

基於5G與6G科技、大數據、人工智慧相關應用的持續發展，加上公司於客戶關係及產品面均維持穩定，美國政府對半導體產業的大力支持，因此對未來產品銷售及市場發展仍具信心，IET-KY營運有望逐步回溫。