日前「行讀江蘇 遇見美好」系列活動在江蘇南京啟動。相關活動則有「江蘇對臺交流基地城際聯盟簽約儀式」、「海峽兩岸青少年中山文化研習中心揭牌儀式」也同期舉行。作為活動的首站，臺灣青年共同拜謁了南京中山陵。

臺灣青年陳盎的父親在深圳電子元器件領域經商多年。受父親影響，他曾十多次到大陸參訪。陳盎表示「孫中山先生是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅。這是我第一次實地拜謁中山陵，緬懷孫中山先生的不朽歷史功勳。」

孫中山曾侄孫女、孫中山文化基金會會長孫雅麗在活動開幕式上表示，孫中山先生一生以革命為己任，立志救國救民，為中華民族作出了彪炳史冊的貢獻，為海內外中華兒女所敬仰。他的精神需要代代傳承，希望中華兒女團結一致，為實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。

江蘇省台辦副主任封志成表示「行讀江蘇 遇見美好」系列活動，是今年江蘇舉辦的首場與臺灣的交流活動，邀請臺灣青年到訪江蘇，也象徵著蘇臺兩地的互動交流的逐漸恢復。

南京市台辦主任賀承瑤表示，青年是民族的未來，是兩岸交流最活躍的群體。交流合作、和平發展，是兩岸的共同心聲。南京已先後創建伊諾·光點創夢基地、南京臺灣青年創業學院等青創基地，助力臺灣青年追夢、築夢、圓夢。

據了解此次「行讀江蘇 遇見美好」系列活動將貫穿2023年全年，計畫舉辦近50場活動，包括臺灣青年「尋訪中山足跡」研學營、臺灣青年精英南京研學班、2023慧聚兩岸美食節、2023臺灣民俗文化嘉年華等。