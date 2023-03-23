清水子弟出身的立法院副院長蔡其昌，今天上午由在地3位市議員施志昌、王立任及楊典忠陪同，前往台中市黨部登記參選第一選區立法委員。蔡其昌指出，自己從擔任立委第一天開始，感受到海線地區相對偏遠，為台中、為海線、為孩子們解決問題；期盼能夠獲得海線鄉親支持再度連任，繼續和人民站在一起。

蔡其昌7年來擔任立法院副院長任內，透過副院長身分，從中央爭取大筆經費回來海線建設，爭取海線鄉親支持再連任。(陳世宗攝)

蔡其昌說，他想作為一個民意代表，一路以來從立法委員到立法院副院長，長期以來秉持謙卑傾聽、認真做事，和人民站在一起的態度。政治就是解決問題的工作，所以自己從擔任立法委員的第一天開始，感受到海線地區相對偏遠，為台中、為海線、為孩子們解決問題，就是他努力的目標。

蔡其昌指出，特別是這7年來，擔任立法院副院長任內，透過副院長的身分，從中央爭取大筆的經費回來海線建設，包含偏鄉所需要的基礎建設、道路、學校改建以及海線重大的觀光、地方建設，這就是幫人民解決問題。

蔡其昌7年來擔任立法院副院長任內，透過副院長身分，從中央爭取大筆經費回來海線建設，爭取海線鄉親支持再連任。(陳世宗攝)

蔡其昌強調，政治常有高低起伏，人民也有很多不同的看法，只有持續的謙卑傾聽，才能夠真正苦民所苦、了解人民的需要，這是他一貫的政治主張，也是他的政治原則跟哲學；未來也會繼續用這樣的態度，和人民站在一起，解決大家的問題，反應人民的心聲。