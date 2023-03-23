黑木耳是料理中常見食材，也可打成汁飲用。生機飲食專家王明勇指出，黑木耳的營養價值相當豐富，可降低膽固醇、血脂、避免血栓及心臟病；不過要提醒，咳嗽患者及易腹瀉者別過量。

王明勇在臉書發文指出，黑木耳含有膳食纖維、蛋白質、維生素B群、維生素C、維生素D、卵磷脂、鉀、磷、鐵、鈣。它的熱量極低，100公克的黑木耳只有25大卡。

王明勇表示，減肥中的人吃黑木耳能有效補充鈣質；高纖維質及特殊膠原，容易有飽足感，能促進腸胃蠕動，減少脂肪吸收，並吸附油脂，增加糞便量。黑木耳膠質的多醣體可以降低膽固醇、血脂及血液濃稠度，緩和動脈粥狀硬化，避免血栓及冠狀動脈心臟病發生。

黑木耳含有豐富的植物性蛋白質，許多研究證實，相較於動物性蛋白質，植物性蛋白質對健康更有益，它不含膽固醇，飽和脂肪酸含量極少，能減少血管阻塞；植物性蛋白質也能減輕腎臟負擔，不容易造成水腫型肥胖。