全台鬧蛋荒，雞蛋瞬間成為稀有珍貴食品，未料高雄市鳥松區蘇姓女駕駛今天上午駕駛自小客車載運雞蛋，將車停放路旁搬運雞蛋時，卻遭到蘇姓男駕駛撞上其自小貨車左後側，雖無人受傷，但18藍約3600顆雞蛋全部毀損，因事故地點正好位於蛋餅店旁，有網友調侃「在地超濃蛋餅」，也有網友留言表示：「遍地黃金」、「錢掉滿地」。

高雄市仁武警分局鳥松派出所今天上午接獲報案 ，指鳥松區大仁南路23號前發生車禍事故，員警獲報趕赴現場，經瞭解59歲蘇姓女司機駕駛自小貨車載送雞蛋，將車輛停於路旁搬運雞蛋時，遭後方61歲蘇姓男子駕駛自小客車撞上其自小貨車左後側，雙方均無酒駕情形，肇事原因仍待釐清。

警方表示，現場無人受傷，車損部分待估計，蘇女表示，車上雞蛋約18籃破損無法使用，每籃約200顆，初估損失約新台幣2萬餘元。

一輛載運雞蛋貨車遭撞，車上18藍約3600顆雞蛋全部毀損。(林雅惠翻攝/警方提供)

一輛載運雞蛋貨車遭撞，車上18藍約3600顆雞蛋全部毀損。(林雅惠翻攝/警方提供)

這起交通事故引發網友在臉書社團「路上觀察學院」留言，寫下「禍不蛋行」4字；有網友紛紛在底面留言表示「蛋蛋的哀傷」、「見財化水」、「錢掉滿地」、「價值連城」、「遍地黃金啊」，又由於事故地點正好旁邊是蛋餅店，另有網友調侃，說是「在地超濃蛋餅」。