英國央行目前試圖在疲弱經濟前景、全球銀行業的擔憂，以及高通膨之間進行考量。央行將在周四當地下午1點宣布最新政策決議。

此前多數經濟學家相信，通膨正在往穩定下行的方向走。但是周三公布的數據顯示，二月的通膨來到年增10.4%，並沒有繼續下降。也讓市場幾乎一面倒開始押注央行在周四升息25基點(1碼)。

而就在周二之時，投資人還在爭辯，英國央行是否會暫停升息。

本周稍早時，由於瑞信的紓困和矽谷銀行倒閉事件，進一步推動市場對英國央行停止加息的押注。而這兩起事件突顯出，全球的部分主要銀行正在艱難地適應借款成本上升的問題。

但是在周四出現加息預期之後，利率期貨市場的投資人現在認為，到今年9月為止，英國央行可能會再升息兩次，每次升息25基點。

聯準會在周三宣布升息25基點，但指出，正在接近暫停升息。另外歐洲央行(ECB)在上周堅持了原先計畫，大幅升息50基點。

皇家倫敦資產管理的基金經理Ben Nicholl表示，通膨躍升是一個「令人震驚的數據」，他進一步指出，英國央行將難以把通膨率壓低到2%的目標。

薪資的成長正在放緩，但仍遠高於歷史平均水準，勞動力市場短缺問題仍很嚴重，這些都會持續造成通膨壓力。

荷蘭ING集團經濟學家James Smith表示，他預計周四的加息很可能將是英國央行最後一次加息。

Smith說：「假設整體通膨數據繼續顯示壓力的緩解，那麼我們估計，在5月召開下一次會議之時，貨幣政策委員會將可以安穩地暫停相關(升息)措施」。