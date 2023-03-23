根據美國CNN旅遊團隊精選「亞洲50大必吃街頭美食」，台灣手搖飲「珍珠奶茶」與台式炸雞「鹹酥雞」雙雙入選，在外國旅人眼中，珍奶與炸雞儼然成為台灣最具代表性的必吃美食之一。

貿協董事長黃志芳表示，以台式炸雞著稱的「炸雞大獅」與知名手搖飲「快樂檸檬」雙品牌強強聯手，以台灣美食最強組合共同開拓美國市場，不只揭示國內連鎖餐飲的硬底子，更將展現台灣美食的軟實力。

揚秦董事長卓靖倫表示，揚秦旗下「炸雞大獅」是「麥味登」的兄弟品牌，總部具有30多年連鎖餐飲營運經驗，「炸雞大獅」不僅是台灣首家取得穆斯林友善餐廳認證的台式炸雞品牌，目前門市已遍及台灣、印尼、馬來西亞及加拿大等地，總店數已達90多家。

卓靖倫指出，揚秦隨著全球疫情趨緩擴大海外布局，此次策略聯盟將借重雅茗-KY在美國發展的成功經驗，透過與手搖飲品牌「快樂檸檬」合作，將台式炸雞推進美國市場，以台灣最道地的國民美食，攻占美國群眾的舌尖味蕾，進一步帶動品牌營運新動能。

雅茗-KY董事長吳伯超表示，集團自2015年即展開美國市場布局，「快樂檸檬」近年已成為美國茶飲市場領導品牌之一，平均同店營收成長率（SSSG）均維持逾10％的亮麗數字，品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。

吳伯超指出，雅茗-KY旗下「快樂檸檬」在全球擁有相當多加盟商，目前已擴展至20多國、落地200多個城市，美國區域總店數目前已超過100家。除了茶飲本業外，還會加大力度在餐食市場的投資或合盟。

吳伯超認為，此次雙方簽署合作戰略備忘錄，將為2家公司在美國市場增添新成長引擎，也將啟動未來更多的海內外合作機會。揚秦亦表示，雙方簽署完成備忘錄後，將共同商討未來戰略合作細節，並放眼更多樣性的合作方案。