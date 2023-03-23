中鋼公布自結合併盈餘，112年2月份之合併營業收入312.54億元，年減6.76%、月增19.08%；合併營業利益0.67億元，月增106.54%；自行結算合併稅前淨利0.69億元，月增106.34%、年減98.34%。中鋼表示，主係鋼鐵業銷售數量增加，且銷售單價上漲而單位成本微降，致營業收入、營業利益及稅前淨利同步增加。

中鋼前2月營業收入574.99億元，年減21.82%；合併營業損失9.63億元，年減110.23%；自行結算合併稅前淨損10.22億元，年減110.56%。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，2月碳鋼銷售量為66萬7207公噸；本年累計碳鋼銷售量為121萬6178公噸。

全球經濟展現復甦韌性，IMF今年全球GDP成長率由原預估2.7%上調至2.9%，同時上修歐美日中等國經濟成長預估。大陸解封加上兩會後推動多項振興內需利多政策，帶動需求持續回溫，IMF估計大陸今年GDP成長率可望達5.2%，較去年3.0%大幅成長，且二月份製造業PMI指數亦擴張至52.6。台灣二月份製造業PMI指數彈升至51.4，睽違七個月再度重回擴張區間，加上政府編列疫後強化經濟特別預算，輔以今年公共建設經費規模達6000億元，加大台灣經濟向上動能。

中鋼強調，全球主要經濟體在製造業築底回升之下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，預期國際鋼價可穩健走升，第二季適逢鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁可期，「金3銀4」旺季發揮綜效，營運向好有望在第二季逐步走揚。