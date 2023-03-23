法務部推動「司法外交」續有斬獲，23日與駐德國台北代表處簽署「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」，成為台灣與歐洲國家第7個刑事司法合作協定（議）。兩國日後可針對聯合偵查團隊、資產凍結與分享、視訊訊問等進行司法互助。

今天的簽署儀式在法務部舉行，出席者包括駐德國台北代表處大使謝志偉、德國在台協會處長許佑格、法務部長蔡清祥、外交部次長田中光及法務部多位官員，共同見證台歐再一次司法合作。

蔡清祥致詞表示，台灣及德國同為追求民主、自由、法治且理念相近的國家，自2013年間雙方簽署「移交受刑人及合作執行刑罰協議」迄今，已完成7名受刑人移交，今天完成刑事司法互助協議簽署後，將更進一步強化雙方的交流合作。

法務部表示，本協議自2017年間起推動洽簽，期間雖遇國際疫情考驗及台灣面臨處處險阻之外交環境，惟雙方仍持續保持溝通，2018年蔡清祥就任部長後，更指示所屬積極聯繫與加強溝通，並經外交部及駐德國台北代表處、德國在台協會全力協助，順利促成兩國今日簽署。

該協議約定權責機關為法務部國際及兩岸法律司與德國聯邦法務局，彼此間司法互助請求，可以書面或電子方式先行，以加速程序進行；協議內容則重視國際合作及打擊犯罪需求，包含聯合偵查團隊、資產凍結與分享、視訊訊問等，合作項目務實且多元，其中有關個人資料處理保護，更與歐盟規定接軌，將有助於我國進一步開展與歐盟各國間之司法互助及犯罪偵查合作，對於國人與歐盟各國間往來之權益保障更加完善。

法務部說，法務部長蔡清祥上任後，迄今已與波蘭、諾魯、貝里斯、斯洛伐克、聖文森、帛琉、韓國、日本、德國完成雙方司法合作條約、協定（議）及備忘錄之簽署，充分展現我國與他國合作打擊跨境犯罪之決心。