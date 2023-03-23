中山運動中心迎接20周年，北市將於3月26日上午8時在中山運動中心舉辦「念念於心20寒暑周年活動」，北市體育局表示，當日將串連各區運動中心設攤，提供超過360項精美好禮、活動表演及地板冰壺等體驗，各區運動中心也會推出超值優惠，揪大家來運動。

體育局長王泓翔表示，為培養市民規律運動習慣，北市自1999年起計畫性的於各行政區規畫興設運動中心，第一家中山運動中心也於2003年開幕，北市運動中心至今累計服務人次已達1億6470餘萬人次，規律運動人口也由14.25％提升至去年的37.4％，運動中心在推動全民運動風氣上有顯著成效。

體育局表示，中山運動中心26日舉辦「念念於心20寒暑周年活動」，當日將串連各區運動中心設攤，各區運動中心也會推出超值優惠，比如大同運動中心會有入場門票9折優惠、萬華運動中心的健身房、游泳池則是單次入場2人同行1人免費等，有興趣民眾可以來走逛。

體育局表示，北市各運動中心配合推廣多元族群運動，提供身心障礙者、65歲以上長者及55歲以上原住民，享公益時段免費使用游泳池、健身房等設施，依去年統計數據顯示，中山運動中心公益時段使用達16萬人次，占19％居12區之首，盼持續為市民帶來一個實惠的休閒運動生活環境。