家族史沒有「雄性禿」問題，就不必擔心掉髮問題嗎？皮膚科醫師表示，除了遺傳基因以外，飲食、壓力等也是重要的影響因子，就飲食而言，食用高糖、高脂、高GI（升糖指數）的食物，會進促男性荷爾蒙、腎上腺素的分泌，此外，常吃點心、消夜也會導致胰島素波動，都會導致落髮。

台南安南醫院皮膚科主任羅子焜表示，雄性禿並非男性特有問題，但多發生於男性，發生原因可分為先天（基因）、後天因素（飲食、壓力、生活作息），及頭皮局部微循環血流等其他因素。

他表示，雄性禿患者的頭皮具有較高濃度「5α-還原酶」，會將睪固酮轉化成活性更強的雄性激素「二氫睪固酮」，縮短頭髮生長期，並導致毛囊變小、毛髮變細，新生頭髮因而逐漸稀疏、最後脫離毛囊，進而形成雄性禿。

在飲食部分，羅子焜表示，攝取高糖、高脂或高升糖食物易引發高胰島素血症，進一步促進性荷爾蒙（雄性素）、腎上腺荷爾蒙的合成，活化並增加雄性素的生物利用率。

他並表式，三餐不固定及常吃點心、消夜，也會導致胰島素和類胰島素生長因子波動，雄性素活性隨之增加。另外，壓力大也會使得腎上腺荷爾蒙合成更多，促使更多毛囊幹細胞進入休眠期，使得正常週期循環的毛囊較少、甚至不再生長，讓頭髮看起來較為稀疏。

他表示，目前雄性禿療法治療方式眾多，顯示很難靠單一療法就獲良好成效，且相同治療組合在不同患者的效果也不同，患者最好跟醫師討論後，找出最適合的方式，多管齊下以達最佳療效。