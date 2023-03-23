桃園市長張善政甫上任就推動各項新政，並積極面對前市府團隊留下來的公共工程問題。然而一份最新民調顯示，45%桃園市民對於張的施政感到滿意，但「未表示意見」民眾也高達45%。對此，媒體人黃揚明分析，會出現這種結果和前桃園市長、現任行政院副院長鄭文燦有很大的關係。

黃揚明提到，《TVBS》發布的桃園市長張善政就任約3個月民調，出現了一個怪現象，滿意度45％沒過半；不滿意度也僅10％，與新北市長侯友宜並列五都最低，另外還有高達45％民眾「沒意見」的詭異態勢。

但黃揚明進一步分析後，認為張善政會出現這種民調結果，是因為接在每天行程滿檔、市府活動滿檔的鄭文燦之後，無疑會給市民一種「存在感很低」的感覺，但又不易說出張做不好之處。

針對桃園市南區（中壢、龍潭、平鎮、楊梅等區），黃揚明直言，對張善政的不滿意度都在個位數，可稱非常友善。因此某種程度上，多數桃園市民以「再觀察」給了剛上路的市府團隊評價。