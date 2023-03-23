舒翠玲出示監察委員去年底提出的糾正報告。(蔡依珍攝)

舒翠玲出示監察委員去年底提出的糾正報告。(蔡依珍攝)

舒翠玲出示監察委員去年底提出的糾正報告。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市議員舒翠玲踢爆前市府利用公益彩券盈餘補助人民團體辦活動、餐敘，遭監察院糾正要求歸墊2.1億元，痛斥是「鄭文燦請客、張善政埋單」，一番言論遭民進黨團發文攻擊「不懂預算法」，舒翠玲23日在國民黨團聲援下，開記者會反擊，當場播放質詢錄音，斥民進黨團不實抹黑，要求民進黨團3天內向她及市長張善政公開道歉，不則不排除採取法律行動，控告民進黨團妨害名譽。

民進黨團則回應，相關論述是依據新聞媒體報導的澄清，強調桃園市政府在議員質詢時，並未釐清公務預算回補「桃園市公益彩券盈餘分配基金」，實際上只是將市府經費在不同財源之間調整，不會影響整體市府可使用的經費總額，也不影響社會局可使用的經費總額，根本不存在所謂「經費繳回中央」的問題。民進黨團尊重議員質詢權力，也請議員於質詢時發揮導正視聽、傳達正確訊息。

舒翠玲今說，民進黨團昨天發出聲明，點名她不知道《預算法》，質詢內容誤把編列公務預算回補「桃園市公益彩券盈餘分配基金」一事，理解為把經費繳回中央，實在令人搖頭，還說張善政市長擔任過行政院長，竟然毫無財政知識。

舒翠玲怒斥，民進黨團以抹黑她及張善政市長方式，轉移監察院糾正鄭文燦市長「散財童子」、毫無財政紀律的行為，她覺得既可悲又很可笑。她當場播放昨天質詢的影片，證實完全沒有說道「把錢還回中央」的內容，而是說要「歸墊」回公益彩券盈餘基金，因為基金的用途必須專款專用，直指黨團一味護航，不惜賠上民進黨團專業及形象。

舒翠玲表示，如果民進黨黨團明知道歸墊回基金專戶是什麼意思，還故意栽贓、混淆視聽，更顯示高升為副閣揆的鄭文燦和民進黨議員的心虛，強調審計報告已連續多年提醒鄭文燦，前市府宛若未聞，無怪乎監察院報告會說鄭文燦是最不守財政紀律的首長，從公益彩券盈餘基金裡用了2.1億元大做自己的人情。而張善政卻要用市府公務預算去歸墊回公益彩券盈餘基金，嚴重排擠現在桃園市政府的預算。

舒翠玲出示監察委員去年底提出的糾正報告，報告直指桃園市公益彩券盈餘基金109年度補助民間團體2億2390萬餘元，其中跟教育、文化、社福無關且單筆超過2萬的有157案、1390萬餘元，且以宗親會、同鄉會、校友會、甚至同濟會、青商會和扶輪社等「財力雄厚」的團體為主，金額從3萬到逾60萬不等，其中斥資63萬的邱姓宗親會活動，效益竟然只有「長輩們都很開心來參加活動」。

舒翠玲說，進一步統計發現，市府從2018年至2020年間獲補助6758萬餘元，竟有約5187萬元、77％用於補助非社福團體，內容包括太極拳錦標賽、釣魚比賽、新春團拜、兒童才藝比賽、太極氣功歲末聯歡等，且補助比例甚至高達99％，根本是「人民團體餐敘、政府買單」，怒斥公益彩券盈餘淪為鄭文燦個人收買人心的綁樁工具。

黨團總召梁為超和議員陳美梅全力聲援舒翠玲，梁為超表示，舒翠玲擔任7屆議員，對預算法相當了解，在議會質詢都是有憑有據，民進黨團不應該汙蔑抹黑舒翠玲正確的質詢內容，對於這種破壞政黨和諧的作法，他要求民進黨團即刻道歉。