苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫，歷經收件、專家學者審核會議後，今年共入選7團在地優秀演藝團隊，分別為舞蹈類「傳源文化藝術團」、「新樂舞舞團」、「姍姍舞藝坊」、「惠風舞蹈工作室」及「無限旋轉舞蹈工作室」、音樂類「聯合民族管弦樂團」、傳統戲曲類「蕭建平電視木偶劇團」；入選團隊依所提計畫獲得為期1年扶植補助。

舞蹈類「傳源文化藝術團」以泰安鄉司馬限部落為根柢，銘記「傳承原住民文化」於心，轉化能量為作品，帶領原民青年堅守文化；「新樂舞舞團」匯集苗栗文化，編創富有在地特色舞蹈，並注重教學，培養無數舞蹈工作者。

「姍姍舞藝坊」保存傳統、推動創意及製作精緻演出為職志，運用芭蕾、現代舞等，為創作注入新元素；「惠風舞蹈工作室」由「客家舞蹈之母」周惠丹女士領銜，培育專業人才ヽ充實藝術內涵，計畫性推廣文化，為中華及客家民族文化注入新血。

「無限旋轉舞蹈工作室」擅長融合流行街舞與傳統舞蹈元素，創造有別於以往之藝術型態，具有獨樹一幟的風格。音樂類「聯合民族管弦樂團」為苗縣國樂代表團隊，持續創新以客家音樂為主軸之風格，同時積極深入社區、校園發展，推廣傳統音樂、培育專業人才。

傳統戲曲類「蕭建平電視木偶劇團」致力推廣民俗技藝與傳承偶戲藝術，以傳統掌中技藝為基礎，輔以光雕科技技術及布景設計藝術，呈現嶄新的戲偶文化。

苗栗縣府文化觀光局表示，除上述入選地方扶植演藝團隊外，在國家文化藝術基金會辦理年度獎助專案中，苗栗縣今年度更有「榮興客家採茶劇團」與「EX-亞洲劇團」入選為Taiwan Top演藝團隊，在各面向上備受肯定，樹立苗縣演藝團隊的優質典範。

文觀局指出，「地方扶植傑出演藝團隊計畫」長年皆為文觀局重要政策之一，歷年積極向文化部爭取補助以獎助縣內績優演藝團隊。期許各演藝團隊在既有優勢基礎上持續推動創新製作，與優秀人才合作提升創作能量，並培養行政人才，穩定團隊營運。相關資訊可上苗栗縣政府文化觀光局網站或貓裏藝文Facebook粉絲專頁查詢。