2014年發生太陽花學運，民眾因反對立法院強行通過服貿協議，占領行政院靜坐，監察院歷經9年、前後共有9位監察委員接續調查，調查報告認為，警察機關以逾越比例原則之暴力手段執行驅離，眾多民眾頭破血流，蒐證作為不力，糾正行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署等機關，要求確實究責、防範未來再次發生類似事件。

2014年3月23日晚間至24日凌晨，群眾因反對占領行政院靜坐，警方驅離民眾時遭疑違反比例原則。監察院自2014年4月7日啟動調查後，歷經10次約詢、訪談107人次，其中約詢警政相關人員94人次。並調閱司法及各機關卷證達百餘宗、長期追蹤數十人次司法偵審情形，勘驗行政院監視錄影畫面、蒐證光碟261片，並擷取1萬3724張影像證據，製作勘驗紀錄近2000頁、請有關政府機關鑑識毀損光碟2件，訪談現場當事人及獲國家賠償民眾13人次。今天監委范巽綠、施錦芳今天上午召開記者會說明，現場也擺出相關卷證。

調查發現，民眾受傷人數為警方統計近4倍，民眾受傷數字被嚴重低估，負責太陽花學運現場維安及驅離之員警，因主管機關警力調派不當且缺乏勤前教育，勤務累積疲憊等負面情緒而宣洩不滿之不法行為，導致許多民眾被毆打致頭破血流，明顯違反比例原則。

報告指出，2020年10月14日警政署前副署長蔡蒼柏接受本院詢問表示，警察受傷有191人，但未有醫療機構、檢傷分類及診斷並明等紀錄，警方自行統計民眾受傷有42人。但調查發現，警方執行行政院淨空勤務期間， 2014年3月24日台北市轄內12家醫療院所急診就醫人數就醫個案，共計166人至急診就醫，其中檢傷二級(危急)4人、檢傷三級(緊急)73人、檢傷四級(次緊急)68人、檢傷五級(非緊急) 21人，為警政署提供數據之3.95倍，民眾受傷數字嚴重低估。

范巽綠表示，受傷民眾各有鈍傷、頭部撕裂傷、腹部挫傷、胸壁挫傷、臉部撕裂傷、顴骨骨折、手指骨折、髕骨骨折、左手壓砸傷、右手肱骨骨折，等非以抬離方式驅離造成之傷勢。

監察院調取相關資料發現，2020年9月28日巡察內政部，時任警政署署長陳家欽表示：「警政署已對帶隊指揮官予以懲處」，但經查證後發現，除台北市警局特勤中隊中隊長胡○興於103年5月12日被申誡二次外，未有其他指揮官或員警受議處，顯示警政署未兌現追究責任之承諾。

范巽綠也說，前行政院長江宜樺指示時任警政署署長王卓鈞請求警力支援，並且傳達「能在翌日上班前恢復行政院區秩序」，王於驅離任務執行前，向江報告；部分警察為達驅離之目的，針對靜坐抗議群眾以警棍警盾攻擊致頭破血流，實為民主化之台灣不應出現的情況。

范巽綠指出，約談獲法院國賠判決之受傷民眾，表示多僅於行政院前後廣場靜坐，其中74歲周姓民眾遭鎮暴水車近距離噴射，又遭重裝警力以警棍警盾毆打，致多處骨折後腹腔血腫，於2015年3月21日死亡。現場督導人員及指揮官對暴力視而不見，確有違失，而時任負責指揮官為方仰寧。

施錦芳認為，司法機關認定警方驅離情形逾越比例原則。亦認定確有暴力毆打民眾之事實。民眾遭員警用警棍、鋼製甩棒等警械毆打頭部、臉部、眼角，持盾牌下緣連續攻擊背部及手肘，穿著硬質皮靴及著護具之膝蓋踹擊頭部、耳朵、下頸部、胸口等，又以齊眉警棍剁擊身體各處，用拳頭、踹踢試圖將民眾後腦重摔在地並拖行，並以水柱直接近距離攻擊頭部及身軀等情事。

施錦芳也發現，警政高層部署、調派警力不當，致員警使用暴力驅離，時任中正一分局分局長方仰寧坦言：「沒有時間針對所有進行勤前教育，突如其來行政院的攻擊，所以接收誰的部隊也不是很清楚。」未確實對員警進行勤前教育，致部分員警不當值勤。

另外，監察院向法務部調閱事發時相關影像資料，並經勘驗行政院293段監視錄影畫面，檔案大小共計20.2GB及333段現場員警蒐證影像檔案大小共計4萬7489GB，發現北市警局將與案情無相關之動漫人物、花草、風景相片共計百餘張函送檢察機關，未依規定辦理蒐證資料編輯、交接及保存等業務，且內含蒐證人員不雅、不當言論，亦顯示警政署證卷管理不周。

施錦芳最後指出，部分員警行為粗暴、執法過當、對民眾懷有恨意。訪談13位被毆打致頭破血流之獲國賠民眾，表示部分警察行為粗暴充滿負面情緒，獲國賠民眾表示：「警察指著我的鼻子說：『我3天沒睡覺了』」、「警察說：『把他打死』」、「警察打立法委員」、「情緒失控長官要負責」、「急診室民眾頭破血流，流血流的很誇張」等。

訪談事發時於現場聲援之立法委員表示：「鎮暴警察有一種習慣的做法，將民眾圍成一圈，讓媒體拍不到，因為警察不希望媒體拍到畫面」部分警察對民眾懷有恨意：「黑色帽子的鎮暴警察打人的時候，表情是很恨你的」、「我百思不得其解，不知道為何這麼恨我」。

施錦芳總結表示，太陽花學運迄今已逾9年，內政部警政署及北市警察局對情資蒐報、蒐證處理、聚眾防處及媒體應處等事項均已陸續研訂值勤精進改進措施，值得肯定；本院希冀內政部、警政署能徹底檢討改進，爾後公權力的執行者應有完整的培育過程，具備人權保障理念，合法合宜面對人民之抗爭行為，方能促進人民對公權力執法者的信任。