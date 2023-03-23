北市警方連日掃蕩、臨檢黑幫，日前破獲明仁會萬華分會經營網路簽賭，內政部長林右昌23日前往北市刑大頒發破案獎金，林右昌肯定警方維護治安的成果，強調期許警方持續打擊幫派犯罪，讓民眾有感。

林右昌與警政署長黃明昭、刑事局長李西河，前往北市刑大，就警方在明仁會舉辦高調春酒後，針對幫派投資、賴以維生行業及依附處所，結合第三方警政，實施區域封鎖、臨檢及查緝掃蕩作為表達肯定。

此外，明仁會萬華分會涉及暴力傷害、網路賭博，警方日前逮捕林姓分會長在內的8嫌，並依組織犯罪送辦，林右昌表示，幫派挑釁公權力之行為，政府全力支持警方強力打擊，對警方的辛勞的及做為表示感謝。

北市警察局表示，將持續加強約制告誡黑道幫派舉辦春酒，提出「不動員、不串聯、不以幫派名義」原則，活動現場更將以優勢警力強勢執法，呼籲北市飯店業者應善盡社會責任，主動配合警方盤查、警方與黑道幫派勢不兩立，對於幫派涉犯任何不法，必嚴加究辦，貫徹打擊幫派決心。