婦人擁抱完後與陳其邁合影紀念。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁視察全民普發現金諮詢服務櫃台。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁視察全民普發現金諮詢服務櫃台，提醒長輩們要小心詐騙。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁視察全民普發現金諮詢服務櫃台。（崔正綱攝）

全民普發6000元現金昨日開放線上登記，首日逾117萬人登記，今日上午高雄市長陳其邁視察前鎮區公所全民普發現金諮詢服務櫃台，現場還是有不少長輩臨櫃諮詢，陳其邁也主動關心並提及小心詐騙；此外還有長輩熱情地與陳其邁相擁抱，直呼「眼淚快流出來」。

政府公布全民普發6000元要先「登記入帳」，再選擇「ATM領現」、「郵局臨櫃領現」、「特定管道的特定對象直接入帳」、「特定偏鄉造冊」方式領取。昨日開放線上登記入帳，以逾117萬人登記。

但還是有長輩不悉網路操作，於是高市府另有提供全民普發現金諮詢服務櫃台，目前於各區公所及48處戶政事務所據點，可協助代為上網登記及諮詢。

今日上午陳其邁前往前鎮區公所視察服務櫃台狀況，與長輩們親切問好。此外，詐騙集團猖獗，為防範民眾遭詐，陳其邁指出，要求警察局在這一段期間，若有涉及到網路詐騙的部分，是要嚴辦、速辦，防止類似詐騙手法發生，並提醒要注意不明訊息、不明網站。

現場還有一名婦人見到陳其邁親問候，直接從座位上跳起，熱情的擁抱陳其邁，並直呼「眼淚快流出來」。陳其邁關心詢問「登記好了嗎？」、「6000元要花掉哦」，婦人則笑回說「我要花在健康上，顧身體！」