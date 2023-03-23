立委何欣純今天下午由市議員李天生、張芬郁、林德宇、張玉嬿、蔡耀頡陪同到民進黨台中市黨部登記參選第7選區（大里、太平）立委初選。（張亦惠攝）

立委何欣純今天登記帶來土肉桂、杜鵑、肖楠3種原生種植物，象徵本土陣營深耕基層，民主向下扎根。（張亦惠攝）

民進黨20到24日舉辦立委初選登記作業，因線民案退出民進黨的第六選區（中西東南區）現任立委黃國書日前宣布確定不競選連任，民進黨將由誰出線競爭守住立委席引發外界關注，同屬正國會的前交通局長王義川、市議員江肇國都有意參加初選，是否前往登記值得關注。市議員黃守達23日下午前往登記，並表示，已與現任立委黃國書談過，委員鼓勵他承擔。

立委何欣純今天下午由市議員李天生、張芬郁、林德宇、張玉嬿、蔡耀頡陪同到民進黨台中市黨部登記參選第7選區（大里、太平）立委初選，巧遇由父親陪同前往登記的黃守達，何欣純也向黃守達喊「加油」，並一起合影。

黃守達說，他的參選初衷是團結、延續、守護，團結本土陣營的支持者、延續中西東南區的文化建設、守護台灣這個國家。也希望在選舉過程中，帶動更多人認同民進黨過去在中西東南區的努力，更要讓台灣社會看到年輕人願意承擔責任，面對挑戰。

黃守達是黃國書的子弟兵，外界認為有傳承意味，同是議員的江肇國也有意登記參選。黃守達說，民調、初選競爭都是民進黨的優良傳統，民進黨能做的事就是推出最好的人選讓選民檢驗。任何人參選都是好事。

黃守達指出，國書委員過去在中西東南區推動的文化建設大家都有目共睹，好的事情應該延續，這次希望承擔責任參選中西東南區，為市民做更多的事。至於登記前是否跟黃國書討論？黃守達表示，委員認為中西東南區的工作服務要有人延續下去，鼓勵也要求他出來承擔責任，只要能做更多的事，他一定會出來承擔。