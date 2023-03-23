2023年全國原住民族運動會3月24日到27日在台北市舉辦，這是台北市第一次承辦原民運動會。不料下午迎風河濱公園先進行競舟賽、壘球賽時，河面突然颳起陣陣強風，吹倒岸邊工作人員帳篷，壓傷1名女子，主辦單位驚呼，「風一直來，大家快離開！」競舟因此延後到明天風勢狀況穩定再進行。

下午北市迎風河濱公園強風襲來，吹垮原住民運動會的工作帳篷，壓傷1名女子，競舟賽喊卡。（民眾提供）

這屆原民運包括競技跟傳統2大類，有田徑、籃球、柔道、棒壘球等原住民表現傑出的項目，今年還新增5人制足球跟女子棒球；另外則是體現原民生活的狩獵、射箭、負重、摔角、樂舞等，新增的水域競舟，就是龍舟。今年有逾8300位隊職員參加17種項目創新高。

下午北市迎風河濱公園強風襲來，吹垮原住民運動會的工作帳篷，壓傷1名女子，競舟賽喊卡。（民眾提供）

下午基隆河迎風碼頭先進行競舟比賽，突然一陣強勁怪風襲來，人都站不穩，賽事帳篷被吹垮，河面上比賽的船艇與選手也都被吹得東倒西歪，主辦單位研判無法再繼續比賽，宣布改到24日明天開幕再比，並疾呼現場人員：「風一直來，快離開這裡！」

下午北市迎風河濱公園強風襲來，吹垮原住民運動會的工作帳篷，壓傷1名女子，競舟賽喊卡。（民眾提供）

約下午2時許，1名約50歲的比賽觀眾，因強風吹垮帳篷被壓傷，所幸意識清醒，送往馬偕醫院急救，無大礙。北市府呼籲，傍晚前市區仍可能有強陣風出現，請在戶外活動民眾多加注意飛落物。