苗栗縣政府文化觀光局25日辦理「出磺坑文化資產現地教學課程」，當天將邀請苗栗縣公館鄉開礦國小高年級學生到出磺坑參加課程，讓學生有機會在文化資產現場上課，讓「古蹟」變成就是我們的「教室」。

苗栗縣政府出磺坑再造歷史現場計畫第2期與社團法人台灣周益記文化遺產永續發展協會、國立清華大學環境教育中心共同合作，課程設計團隊經過多次的現地勘查，並研究相關文獻，將出磺坑的知識內容與學校課本連結，設計一連串符合108課綱的現地教學課程，發揮「古蹟就是我們的教室」的精神。

文觀局指出，這次課程將進行一整天，課程地點包含出磺坑城隍廟、舊醫務所、4號宿舍以及6號處長宿舍，學生將會運用他們在學校所學的知識與現場連結，並對出磺坑文化景觀有進一步的理解。

文觀局長林彥甫表示，公館出磺坑石油文化景觀從清代多年的發展而形成今日的風貌，石油開採與生產過程蘊涵著過去豐富的歷史人文與未來，為落實文化資產保存觀念往下紮根目標，配合出磺坑油礦知識體系之建構，當文資教育融入成為其學習與生活的一部分，文化資產就得以永續保存、傳承與弘揚。