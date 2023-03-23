2024歐洲國家盃由德國承辦，這是兩德統一後第一次舉辦歐國盃，也是繼1988年西德後，德國人第二次作為歐國盃的東道主。德國也是歐國盃歷來戰績最佳的隊伍，曾經6次踢進冠軍決賽史上最多，3次捧起冠軍獎盃與西班牙並列第一。

明年的歐國盃決賽周維持24隊的規模，資格賽由53個歐洲足聯會員國分成10組進行雙循環賽程，各組積分最高的2隊晉級決賽周，加上免踢資格賽的主辦國德國共21隊，剩下3個名額由12隊分3組進行附加賽，以2022-23歐洲國家聯賽小組賽排名作為參賽依據。

歐國盃資格賽將在本周點燃戰火，以下簡評各組的出線形勢。

A組西班牙一枝獨秀，如無意外將是分組第一，蘇格蘭與挪威被視為第二名的主要競爭者，蘇格蘭以英超球員為班底有一定實力，挪威近年人才輩出，以「進球機器」哈蘭德(Erling Haaland)和歐洲金童奧德加特(Martin Ødegaard)為首，是不容忽視的大黑馬。喬治亞有義甲拿坡里超新星克瓦拉茨赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia)，但獨木難支，與賽普勒斯力爭避免墊底。

B組荷法雙雄，理應可順利出線，法國是去年世界盃亞軍，荷蘭8強不敵阿根廷表現也不差，在歐洲國家聯賽小組賽更力壓比利時打進最後4強。同組的愛爾蘭與希臘最多只能攪局，希臘是歐國聯賽C2組第一，保證至少可踢附加賽，壓力較小或許會有意外驚喜。直布羅陀是業餘水平，如果搶到1勝已是大勝利。

上屆冠亞軍義大利和英格蘭在C組再次狹路相逢，資格賽首戰就正面對決。兩隊實力相當，近5次交手有4次踢平，包括上屆決賽義大利憑PK戰氣走英格蘭。C組稍有威脅的只有烏克蘭，3名旅英好手津琴科(Oleksandr Zinchenko)、瑪德里克(Mykhailo Mudryk)和麥克蘭科(Vitaliy Mykolenko)是倚重大將，因戰爭移師至波蘭的主場仍有一定優勢。北馬其頓曾在去年世界盃的資格賽附加賽爆冷淘汰義大利，但這種意外恐怕難以複製，排名不落在馬爾他之後已有交待。

37歲的莫德里奇( Luka Modrić)仍未言退，克羅埃西亞相信在D組可以搶佔一個出線名額。威爾斯進入後貝爾(Gareth Bale)時代，中場缺乏領軍人物是危機。土耳其與威爾斯都是力爭連三屆參加決賽周，以近況而論，土耳其去年底兩場友誼賽連勝蘇格蘭與捷克，表現優於在世界盃1和2敗出局，近8場國際賽不勝的威爾斯。亞美尼亞和拉脫維亞則顯然只是陪跑分子。

E組是波蘭與捷克的首名之爭，捷克雖然已缺席4屆世界盃，但在歐國盃則連續參加7屆，上屆更淘汰荷蘭闖進8強；波蘭連2屆出席世界盃，連4屆踢歐國盃，可見兩隊近年在國際都有穩定發揮。同組對手只是阿爾巴尼亞、法羅群島和摩爾多瓦，難以威脅波蘭和捷克的出線機會。

比利時的新黃金一代已逐漸年華老去，明年歐國盃可能是他們突破宿命的最後機會，但首先要通過資格賽的考驗，因為同組的奧地利和瑞典近年都是歐國盃的常客，重召41歲老將伊布拉莫維奇(Zlatan Ibrahimović)的瑞典連6屆出席歐國盃，奧地利也在近4屆有3次打進決賽周，紀錄不遜於連2屆參賽的比利時，F組很可能會是3搶2的局面。奧地利和瑞典在去年世界盃資格賽都有踢附加賽經驗，但都未能笑到最後，誰都不想再經歷一次。同組的亞塞拜然和愛沙尼亞沒什麼機會，但誰不小心對他們失分，出線機會將大打折扣。

擁有米特羅維奇(Aleksandar Mitrović)、約維奇(Luka Jović)和弗拉霍維奇(Dušan Vlahović)三大射手的塞爾維亞無疑是G組出線大熱門，連兩屆亮相歐國盃的匈牙利也渴望重現往日榮光，2016年匈牙利力壓冰島和葡萄牙以小組首名晉級，16強面對當時如日中天的比利時才敗下陣來；上屆捲土重來雖然小組賽墊底出局，但在法德葡三大勁旅包夾下取得2和1敗的成績也不算差。蒙特內哥羅從南斯拉夫獨立後仍未嘗大賽滋味，保加利亞則自2004年後未再晉級大賽決賽周，立陶宛只是來吸收經驗，實力遠遠不及前面幾隊。

H組丹麥有機會全勝晉級，雖然中場核心艾里克森(Christian Eriksen)因傷暫時未能參賽，但由霍伊別爾(Pierre-Emile Højbjerg)和布倫特福德三位中場聯手領軍，出線基本上不成問題。上屆意外晉級還在小組賽擊敗丹麥拿到一勝的芬蘭，在射手普基(Teemu Pukki)仍維持不錯進球效率的情況下，出線機會略高於斯洛維尼亞，不過後者近況不俗，去年在歐國聯賽和友誼賽曾寫下6連不敗，包括對挪威1勝1平，以及踢平塞爾維亞和瑞典。哈薩克近年在主場偶有佳作，也取得歐國聯賽C3組第一而保證了一席附加賽資格，不無機會成為攪局分子，至於北愛爾蘭和聖馬利諾，也是陪跑居多。

瑞士在I組預約一個出線名額，但次名之爭有些懸念，以色列在歐國聯賽拿下B2組第一，但只是得益於同組的俄羅斯被禁賽。羅馬尼亞在B3組墊底降級，但他們在主場贏過波赫與芬蘭，表現還不差。值得一提的還有科索沃，由於他們是2008年才宣布獨立，因此有不少國腳都是從其他國家轉籍而來，像是效力拿坡里的隊長拉赫曼尼(Amir Rrahmani)就曾代表過阿爾巴尼亞。科索沃去年曾在友誼賽踢平過瑞士。這3隊爭小組次名的機會，大於以國內球員為主體的白俄羅斯，以及只有業餘水平的安道爾。

葡萄牙在J組當仁不讓，實力凌駕同組各隊，首名出線沒什麼難度。波赫與冰島次名之爭，兩隊近年的水平都有些下滑，冰島經過16歐國盃和18世界盃後，近2個大賽都未能出線；波赫在2014年首次亮相世界盃，但也未能將狀態延續至歐國盃，至今未曾闖入決賽周。不過波赫在去年歐國聯賽小組賽取得B3組第一，主場對芬蘭、蒙特內哥羅和羅馬尼亞全勝。斯洛伐克則可能是J組黑馬，雖然在歐國聯賽C3組只得第3名，但連續兩屆歐國盃殺入決賽圈，上屆更在小組賽爆冷擊敗波蘭。J組另外兩隊盧森堡和列支敦斯登都是業餘水平，出線無望。