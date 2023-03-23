愛菲亞（左）與塔哈拉辛共譜愛情電影《唐璜羅曼死》。 （海鵬提供）

日前剛榮登凱薩獎影后的比利時女星薇吉妮愛菲亞，向來以甜美形象著稱，她最近推出浪漫愛情新片《唐璜羅曼死》，飾演一名被「情聖唐璜」（塔哈拉辛飾）深愛的女子。該片顛覆既往世人之於男性縱橫情場的概念，轉而描述男性對女性的癡迷及追求，在歡笑與荒唐中重新定義現代愛情。

有趣的是，薇吉妮愛菲亞片中發揮了百變演出、一人竟分身6角，分別以「快樂女人」、「歌德女人」、「害羞女人」等各種角色入戲，把男主角塔哈拉辛迷得團團轉，風情萬種、魅力極致。片中她時而以紅色、黑髮亮相，時而以短髮、長髮演出，甚至變換眼珠顏色出現，讓人看得目不暇給，除助該片入選去年坎城影展「首映」單元，她精采亮眼的演出更獲國際影媒讚賞：「喜劇魅力讓人目不轉睛。」並獲邀擔任坎城影展主持人。

近年星運大發的薇吉妮愛菲亞，上月才以新片《巴黎記憶》的「恐攻倖存者」角色，榮登今年法國凱薩獎影后。畢業於比利時戲劇學院的她，曾擔任比利時電視台主持人，在主持「比利時奧斯卡」頒獎典禮後立馬被法國電視台挖角擔任主播，又因為甜美笑容刷出超高人氣，轉而成為演員，演出浪漫喜劇《巴黎奇緣》、《帶ㄙㄞˋ男朋友》均連創亮眼票房，讓她瞬間搖身成為法國巨星。