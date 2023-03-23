南市消防人員救出受困的女工人。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

南市消防人員救出受困的女工人。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市文化中心目前正施做立體停車場工程，下午2點13分傳出一名42歲鄭姓女工人執行灌漿時，4樓地板板模突裂開，女工人遭倒塌鷹架壓住、混凝土掩埋，台南市消防局出動12車29人到場馳援，火速於2點31分將女子救出，女工人意識清醒，嘴角滲血，已送成大醫院急診。

南市消防局出動南門分隊、崇善分隊、東門分隊、特搜分隊等12車29人到場救災，第一時間抵達發現女員工被壓在倒塌鷹架底下，臉部更已布滿泥漿，當時因混凝土跟泥漿一樣仍不斷從而上下傾倒，狀況十分危急，如女員工堵住呼吸的話，一旦造成缺氧，4分鐘可能造成窒息，所幸救災同仁緊急排除障礙物，迅速將人救出，其他工人則都已撤出。

南市府交通局指出，文化中心E5立體停車場工程今天預定施做3樓頂板、4樓樓地板灌漿工程，施工時疑似支撐不穩，導致模板出現裂縫，混凝土傾斜致工地鷹架塌陷到1樓，女工人下午2點半許被救出送醫。交通局也已當場勒令工地停工，要求廠商立即拆除傾斜鷹架，等到釐清責任才能復工。