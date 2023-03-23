宜蘭縣一名孕婦因為急產向119求救，宜蘭縣消防局派員出勤，2名救護人員都是第一次執行急產接生勤務，孕婦才剛躺到擔架上，小女嬰就滑了出來，經救護人員緊急處置，母女均安。

今天上午7時許，消防局接獲孕婦快要生產的報案，且已看到胎頭須盡速送醫，消防局獲報後派遣羅東分隊救護車出勤，由隊員黃卉屏及石宗銘2人前往執行勤務。

黃卉屏及石宗銘到達現場，趕緊請孕婦躺在擔架床上，褲子拉開後小女嬰便滑了出來，有些許臍帶繞頸且沒有聽到哭聲，救護人員排除臍帶繞頸、擦拭身體及抽吸口鼻，給予足底刺激後，小女嬰便發出宏亮的哭聲，最後使用臍帶夾兩側夾住臍帶，給予嬰兒保暖後交予母親，送往羅東聖母醫院。

黃卉屏及石宗銘都是第一次執行急產接生勤務，黃卉屏表示，覺得很緊張，小嬰兒的觸感及臍帶觸感很滑溜，非常特別，能將母女平安送達醫院完成任務，覺得很有成就感。石宗銘雖然沒特別緊張，但會擔心嬰兒狀況，不過給予口鼻抽吸及刺激後，嬰兒發出宏亮的哭聲，便鬆了一口氣。

消防局表示，平時救護勤務孕婦急產的案件並不多，本次任務同仁處置得當，母女均安，值得讚許；也呼籲孕婦如有羊水破裂、子宮陣痛頻繁等生產前兆，可立即撥打119請求協助，以確保產婦及新生兒的安全。