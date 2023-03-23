俗話說女追男隔層紗，但有些男性還是無法接受女生倒追，《小鐵星座》運勢專欄指出，獅子男、雙子男、牡羊男不喜歡被女生倒追，牡羊男若因此被女生倒追成功，甚至會產生失敗感 。

▍獅子男

獅子男對於主動追求他們的人，通常不願意與對方進入戀愛關係。更過分的是，他們可能把追求者的愛慕之心當成炫耀魅力的一種指標，雖然獅子男不接受對方，可是也不拒絕，甚至偶而還會做一些曖昧舉動，讓對方以為自己有機會。

▍雙子男

雙子男對於主動追求的人，即使覺得對方不錯，也會因對方行為讓他們缺乏一些趣味。因此要是喜歡他們，需默默靠近，並引起他們的興趣才是正確的方式，讓他們在進入戀愛關係後以為自己是先動心的那一位，才是最高的境界。

▍牡羊男

牡羊男性格雖然直爽開朗，但其實骨子裡是傳統的，他們認為，女生就應該是害羞矜持，面對主動追求的異性，會覺得吃不消，總認為談戀愛就應該是男追女，被女生追到手，會有一種失敗感。