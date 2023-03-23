英國知名旅遊作家特納（Janice Turner）在泰唔士報分享來台灣所見所聞，並對於台南印象特別深刻；台南市長黃偉哲對此表達感謝，也表示明年是台南四百盛會，歡迎特納再次造訪台南。

黃偉哲說，特納的筆觸生動細膩、觀察深入，特別提及在台南感受到戰機起降的「台南人日常」，呼應著文中「當你在自由的環境中成長，你就不會珍惜自由，直到它消失的那一天」。提醒英國與台灣的讀者，自由絕對不是天上掉下來的禮物，而是需要世世代代的人們努力去守護。

黃偉哲表示，當前的世界局勢，已經是以高科技晶片為主的自由陣營與威權陣營對立，台南具備台積電已投入量產的先進製程三奈米廠，是自由陣營中最重要的城市，守護台南，就是守護台灣與世界的自由。

黃偉哲指出，台南是台灣最早進入國際舞台的城市，四百年前作為轉口貿易港，在東亞、南美洲、歐洲的航線中扮演重要角色。明年的「台南四百」紀念活動，不只是要回顧這段歷史，也邀請台南市民以及關心台南的好朋友們，一起參與未來四百年的台南歷史。