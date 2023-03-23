路透社之前曾報導，若依建議售價計算，此筆交易至少為25億美元，表示美國波音較對手歐洲空中巴士略勝一籌。同時，空巴也與日航在洽談暢銷機款A320neo窄體客機銷售一事。

相較於空中巴士，波音在搶到日航這個最新737 MAX訂單後，也穩住這個單走道飛機在日本大型航空業者的領先者角色。儘管日航的主力機種是波音的飛機，但2013年日航卻選擇購買空巴的A350寬體客機，而不是採用波音的787夢幻客機。

日航目前有48架波音787夢幻客機，相較之下只有11架空巴A350，數量連四分之一都不到。不過，由於空巴的介入，波音在日本市場的主導性也漸漸式微。

日本最大航空公司全日空（ANA）曾在2019年元月首次宣布，要延後交易與波音的20架737 MAX訂單。不過，拖到7月份還是成交。日航表示，波音737 800目前是自己窄體機隊的最大宗，本身有47架，另外還租了17架737型。

不過，空中巴士的窄體客機還是在日本市場殺出一條血路，尤其是廉價航空業者愛用。例如，全日空旗下的樂桃航空（Peach Aviation）是用A320在飛，日航的捷星日本（Jetstar Japan）也是租用A320飛機。