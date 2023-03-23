●鮑爾會後談話重點整理如下：

1.最近銀行體系發生的事可能導致信貸環境緊縮，或許是央行語氣放軟的原因。

2.考量銀行業的危機，FOMC在會議上「曾考慮暫停升息」，但基於中期的通膨數據以及因為就業市場仍然強勁，最終一致決定升息25個基點。「所有證據都顯示大眾對央行能恢復價格穩定抱持信心，並相信我們能夠使通膨率逐漸回落至2%。我們必須要用我們的行動和言辭來維持這樣的信心」。

3.會議聲明被解讀為聯準會的升息周期可能已經接近尾聲，但鮑爾在會後記者會上澄清央行立場，稱這場對抗通膨的戰爭尚未結束，他重申「讓通膨率回落至2%目標仍然很長的路要走，且這條路可能崎嶇不平」。

4.過去一周聯準會的資產負債表擴大約3000億美元，創下新冠疫情爆發以來最大單周增幅，鮑爾表示，在矽谷銀行（SVB）倒閉後，央行資產負債表急速擴大，這是因為臨時提供銀行融資，與貨幣政策轉向激勵無關，聯準會無意在政策立場上急轉彎。

5.儘管和市場目前的看法相反，但「今年內降息不是我們的基本預測情境」。鮑爾並暗示，為了抑制通膨，必要時仍可能進一步升息。

6.央行正致力化解銀行業的信心危機，歷史告訴我們，如果不解決「個案」，就可能威脅整個銀行體系。

7.矽銀管理層「嚴重失靈」，該銀行倒閉凸顯出需要更好的監管，但這些並不是銀行體系普遍存在的弱點，儲戶的錢是安全的。

8.所有存款都是安全的，聯準會的貸款計畫能滿足銀行業的資金需求，銀行的流動性仍然充足，「美國的銀行體系仍然穩健且具韌性，我們將這次的事件汲取教訓，並努力防止類似事件再次發生」。

9.雖然信貸條件和供應可能收緊，但美國經濟仍可望實現「軟著陸」。